Ils clubs da la National League e da la Swiss League introduceschan davent dad immediat la regla 2G. Quai han ils represchentants dals clubs decidì unanimamain. Questa regla vala per persunas davent da 16 onns ensi. Per ils giugaders e la squadra accumpagnanta decida vinavant il club, sch'el vul en il stadion 2G senza obligatori da mascrina, u il certificat da 3G cun il duair da purtar mascrina.

Cun questa decisiun scroda l'obligatori da mascrina per il public en ils blers stadions da hockey svizzers. Quai dependa dentant da las ordinaziuns chantunalas.

2G er per la Cuppa Spengler

Il club da hockey da Tavau è er sa decidì da lavurar cun la regla 2G durant la Cuppa Spengler. Uschia pon sulet persunas vaccinadas u guaridas visitar il turnier tranter Nadal e Silvester, persuenter senza restricziuns pli grondas. Quai scriva il HCD en ina communicaziun.

audio Marc Gianola e la decisiun per 2G tar la Cuppa Spengler 02:21 min, Actualitad dals 07.12.2021. laschar ir. Durada: 02:21 minutas.

Las reglas che valan actualmain influenzeschan tenor la communicaziun dal club er intgins events en connex cun la Cuppa Spengler. Uschia vegnan intginas occurrenzas stritgadas u adattadas.

Confusiun tar Arosa ed il BAG

Auter che communitgà il glindesdi, vala per ils gieus da chasa dal club da hockey Arosa vinavant la regla da 3G per ils aspectaturs e las aspectaturas. Quai ha communitgà il club grischun il mardi. Quai muntia per il public da purtar mascrina e da giudair las consumaziuns cun seser.

Provotgà questa confusiun hajan infurmaziuns falladas che l'Uffizi federal da sanadad BAG haja dà la dumengia, scriva il club d'Arosa. Sche l'uffizi avessi infurmà da la bell'entschatta correct, n'avessi il club betg midà sin il princip da 2G. Perquai han ils proxims gieus da chasa d'Arosa lieu sco fin uss cun las reglas da 3G. La mesemna saira frunta il club grischun sin il EHC Basilea.