La davosa partida da la naziunala Svizra sin via tar l’Euro2020 è stada ina festa da tir. La Svizra ha battì il Principadi da Liechtenstein cun 7:0. Um da la partida è stà Mario Gavranovic. L’attatgader da Dinamo Zagreb ha tutgà gist trais giadas.

Emprima mesadad mediocra, segunda mesadad persvadenta

Durant l’emprima mesadad n'ha la naziunala svizra anc betg persvadì. Sco en il gieu cunter ils Stadis Unids ha la naziunala fatg memia pauc or da la situaziun. Suenter il gieu cunter ils Stadis Unids han ils acturs da la Svizra motivà la prestaziun cun ina fasa da trenament fitg greva a Bogn Ragaz. Ch'il trenament è per il mument grev, han ins era vesì durant l’emprima mesadad cunter il Liechtenstein. La segunda mesadad, era suenter che il trenader Vladimir Petkovic ha midà ora inqual giugader, ha la Svizra alura dentant persvadì.

audio Vladimir Petkovic cuntent cun champ da trenament a Bogn Ragaz 00:22 min, Actualitad dals 03.06.2021. laschar ir. Durada: 00:22 minutas.

Victoria clera procura per in bun sentiment

La victoria clera cunter il Principadi da Liechtenstein procura segiramain per in bun sentiment tar ils giugaders da l’equipa naziunala. Ella va cun blers gols or da questa partida a l’Euro. Quai è il positiv. La prestaziun per sasez n'è dentant anc betg quella che l’equipa vul mussar durant il turnier che spetga. En la gruppa A cunter la Valisa, l’Italia ed era cunter la Tirchia ha la Svizra segira anc da sa meglierar, vul ella far il pass en la proxima runda. Gia uss glindesdi sgola la naziunala a Baku per l’emprima partida da l’Euro che spetga alura la sonda ils 12 da zercladur. La Svizra dat l’emprim gieu cunter la Valisa.