7. partida: Svizra – Gronda Britannia 6:3 (davos gieu da qualificaziun)

Er en la davosa partida han ils Svizzers persvas. Els gudognan cun 6:3 cunter la squadra da la Gronda Britannia. En il prim terz dal gieu han els gia fatg dus gols, en il segund èn seguids 4 ulteriurs. En il davos terz ha la Svizra betg pli fatg grondas stentas. Ils Brits han fatg en mintga terz mintgamai in gol.

La Svizra fiss er tar ina terrada cunter ils Brits stada en il quartfinal. La Svezia ha numnadamain pers il glindesdi cunter la Russia cun 2:3 suenter sajettar penaltis. Uschia èn ils quartfinalists da la gruppa A fixads. La Svizra serra giu la qualificaziun sin posiziun dus da la tabella. A la testa resta la Russia ch'ha battì il Belarus cun 6:0.

Quartfinal cunter Germania

En il quartfinal fruntan ils Svizzers sin la Germania. Ils Tudestgs han battì en l'ultima partida da qualificaziun da Lettonia cun 2:1. Uschia ha la Germania anc fatg il pass sin posiziun trais en la gruppa B. Ils ultims onns han ils Svizzers per il pli battì ils Tudestgs. Uschia per exempel tar il campiunadi mundial il 2015 a Prag (1:0) ni il 2014 a Minsk (3:2). Omaduas giadas èsi dentant stà fitg cnap.

Pli mal guardi dentant or tar rundas da k.o., sco per exempel tar ils gieus olimpics il 2018. Là ha la Svizra pers en l'otgavelfinal cun 1:2 suenter prolungaziun.

Ils ulteriurs quartfinals:

Russia – Canada

Stadis Unids – Slovachia

Finlanda – Tschechia

6. partida: Bielorussia – Svizra 0:6

Suenter la segunda terrada dad 1:4 ier cunter la Russia gudagna la Svizra cleramain la partida cunter la Bielorussia. Suenter mo 36 secundas ha Christoph Bertschy tutga cun in segund culp tar il 0:1.

5. partida: Svizra – Russia 1:4

La Svizra ha pers il 5avel gieu da gruppa cunter la Russia, quai cun 1:4. Quai è la segunda terrada e cunquai ha il team da Patrick Fischer manchentà da far il pass a la testa da la tabella. Il sulet gol per la Svizra ha fatg Nico Hischier.

4. partida: Svizra – Slovachia 8:1

Suenter la schleppa da 0:7 encunter la Svezia, brigliescha la Svizra cun 8:1 encunter la Slovachia. 5 dad 8 gols èn crudads che la Svizra era en surpli. Gregory Hofmann traglischa cun 4 puncts da scorer (2 gols e 2 assists)

3. partida: Svizra – Svezia 0:7

Pitschna blamascha per la Svizra al campiunadi mundial da hockey a Riga. Cunter la Svezia n'han ils Svizzers gì nagina schanza e pers gist cun 0:7. Gnanc il gol d'honur è reussì a l'equipa da Patrick Fischer, malgrà ch'els han sajettà praticamain tuttina savens sin il gol sco ils Svedais.

Igl è la 8avla terrada da la Svizra en seria cunter la Svezia en in gieu da campiunadis mundials.

2. partida: Danemarc – Svizra 0:1

In di suenter il 5:2 encunter la Tschechia gudogna la Svizra er la segunda partida da gruppa. Il gol da Timo Meier en la 14avla minuta ha bastì per la victoria encunter il Danemarc. Per il giugader da la NHL èsi gia il terz gol al campiunadi.

La Svizra ha dominà il gieu a partir da l'emprima minuta. Il goli Reto Berra ch'ha gì da defender be quatter sajets, po cunquai festivar ses 11avel shutout en la mondura da la naziunala svirza.

1. partida: Tschechia – Svizra 2:5

La Svizra ha cumenzà a moda perfetga il campiunadi mundial a Riga. Il team da Patrick Fischer ha gudagnà sia emprima partida da gruppa encunter la Tschechia, quai cun 5:2. Quatter dals tschintg gols han ils Svizzers sajettà en il powerplay. Ils dus attatgader da la NHL Timo Meier e Gregory Hofmann han mintgamai fatg dus gols. Il 3:1 ha sajettà Tristan Scherwey en la 39avla minuta. Ordavant aveva la Svizra pers sis giadas en seria encunter la Tschechia.

