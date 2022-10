10 bands, dus areals da party cun passa 20 DJs e differents stans da sponsurs hajan procurà per dus dis plain divertiment. Pli che 1'500 persunas voluntarias sajan stadas en acziun.

Nus avain gì buns concerts live, da l'autra vart grondas prestaziuns sportivas. Quest format – sport e musica live – è unic.

Er ord vista sportiva saja l'occurrenza stada in success. Sper ils stars da la scena internaziunala hajan er ils finalists svizzers Andri Ragettli, Nick Pünter e Mathilde Gremaud procurà per bler applaus. Ins haja er gì fortuna cun l'aura, malgrà che las prognosas eran betg uschè bunas, manegia l'organisatur René Götz sin dumonda da RTR.

Legenda: Sin la schanza da 40 meters autezza èn sa mesirads ils stars da la scena da freestyle. RTR, Dominik Hardegger

Emprim podest per Nick Pünter

Il Turitgais Nick Pünter è vegnì terz en la disciplina da Freestyle Snowboard. L'atlet da 20 onns ha sco terz per l'emprima giada en sia carriera fatg il sigl sin il podest da la cuppa mundiala.

Gudagnà il final da snowboard ha il Giapunais Takeru Otsuka avant ses cumpatriot Ruki Tobita. Segund meglier Svizzer è vegnì Jonas Boesiger, il victur da l’onn passà, sco 5avel.

Legenda: Bianca Gisler suenter l'ultim sigl. RTR, Dominik Hardegger

Tar las dunnas ha l'Engiadinaisa Bianca Gisler mussà ina buna prestaziun ed è vegnida 6avla. Gudagnà il Big Air Cuira ha sco tar ils umens ina Giapunaisa, numnadamain Reira Iwabuchi. Quai avant la campiunessa olimpica, l’Austriaca Anna Gasser e la Canadaisa Jasmine Baird.

02:05:33 video Per guardar: Il livestream da sonda saira Or da RTR Social dals 23.10.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 5 Secundas.

Andri Ragetti quart, Mathilde Gremaud sin il podest

Venderdi saira han han mancà be 0,5 puncts ad Andri Ragettli per il podest. El saja cuntent cun sia prestaziun, malgrà ch'el è «be» vegnì quart, manegia il Grischun. Il cumenzament da la stagiun saja gartegià.

audio Andri Ragettli: «Ina hammer show per noss sport!» 00:14 min, ord RTR Audio dals 22.10.2022. laschar ir. Durada: 14 Secundas.

Gudagnà la cumpetiziun ha il campiun olimpic Birk Ruud da la Norvegia. Gia avant il sigl final era cler, ch'el vegnia a gudagnar. Segund è vegnì il Canadais Noa Porter MacLennan e terz l’American Troy Podmilsak. Els dus èn l'emprima giada sin il podest en la cuppa mundiala.

01:30 video Gremaud sin e Ragettli dasper il podest a Cuira Or da Sport-Clip dals 21.10.2022. laschar ir. Durada: 1 minuta 30 Secundas.

Per il punct culminant dal punct da vista svizzer ha procura Mathilde Gremaud. La Friburgaisa è vegnida terza – malgrà ch'ella è crudada durant in dals sigls. Gudagnà ha la Franzosa Tess Ledeux cun in avantatg da pli che 10 puncts avant la Norvegiaisa Sandra Eie.

02:05:36 video Per guardar: Il livestream da venderdi saira Or da RTR Social dals 22.10.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 5 Secundas.

Sport da freestyle e feeling da festival

Ils dus dis han gì 27'000 aspectaturas ed aspectatus. Igl è uschia il pli grond festival grischun che cumbinescha sport sin nivel mundial cun musica da Deichkind, Kraftklub u Busta Rhymes.