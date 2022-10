Ils megliers freestylers dal sport da skis e da snowboard èn era quest'onn puspè sin visita a Cuira ils 21 e 22 d'october. Sco l'onn passà vegnan els ed ellas a procurar sin l'areal da la Obere Au per in spitachel sportiv. Sin ina schanza da seglir ch'è 40 meters auta e 110 meters lunga vegnan ils megliers atlets e las meglieras atletas da las scena a procurar per ina gronda show.

Legenda: RTR

RTR commentescha live ils finals da skis per rumantsch il venderdi saira (20:00) ed ils finals da snowboard la sonda saira (20:00). Mattias Menzli vegn a co-commentà la concurrenza da skis ed Elena Könz la concurrenza da snowboard. L'Engiadinaisa Elena Könz è anteriura profi-snowboardista. Ella è, tranter auter, vegnida il 2015 campiunessa mundiala en la disciplina da Big Air. Il Sursilvan Mattias Menzli è gia stà co-commentatur da RTR tar il Surselva-Jam, è anteriur skiunz da freestyle ed enconuscha la scena da freestyle.

«Big Air Chur» unescha il sport da freestyle cun il feeling da festival

Radund 30'000 visitaders e visitaders èn stà l'onn passà al «Big Air Chur». Il dumber da persunas vegn ad esser sumegliants quest'onn. I è uschia il pli grond festival grischun e cumbinescha sport sin nivel mundial cun musica da Deichkind, Kraftklub u Busta Rhymes.