Suenter ch’ils emprims dus en la cursa cun partenza singula, Jason Rüesch e Dajan Danuser, han dà forfait per la cursa da persecuziun ha Livio Bieler dastgà parter sco emprim en la cursa da 15 kilometers stil classic. Il currider da Panaduz è partì cun in avantatg da 10 secundas, ha silsuenter da runda tar runda augmentà ses avantatg a la testa e la finala triumfà cun in avantatg da 40 secundas sin Cédric Steiner da Tavau. Cumplettà il podest sco terz ha Marino Capelli, er el da Tavau.

Per Livio Bieler che na fa betg pli part ad in cader da Swiss Ski in bel success e la meglra reclama envers il responsabels da Swiss Ski. Il passlungist da Panaduz ha trenà la stad passada tut sulet e sin agens custs en la Norvegia, quai cun la finamira da puspè pudair turnar enavos al success ed uschia er da puspè dastgar ir a la partenza en la cuppa mundiala.

Cla-Ursin Nufer puspè dasper il podest

Danovamain manchentà in plaz da podest be per pauc ha Cla-Ursin Nufer da Sedrun. Il mattadur local è vegnì en la cursa da persecuziun dals umens U18/U20 sur 10 kilometers stil classic 6avel. Per in plaz da podest a quest campiunadi svizzer sin sia loipa da chasa han sulet 10 secundas mancà. Gia en la cursa cun partenza singula aveva Cla-Ursin Nufer manchentà ina medaglia be piz a cup.

Proxim titel per Alina Meier

Tar las dunnas è Alina Meier stada la gronda figura a l’emprima part dal campiunadi svizzer da passlung en questa stagiun. L’atleta da 24 onns da Tavau ha suenter ses triumf en la cursa cun partenza singula er gudagnà la cursa da persecuziun sur 10 kilometers stil classic. Meier ch’ha dastga parter sco emprima ha gudagnà questa cursa cun in avantatg da bun 9 secundas sin sia collega Désirée Steiner da Tavau. Cumplettà il podest sco terza ha Nadja Kälin da San Murezzan.

Tut en tut èn anc radund 150 atletas ed atlets partids la dumengia a las cursas da persecuziun a Sedrun. La segunda part dal campiunadi svizzer suonda lura la fin mars. Tranter ils 26 ed ils 28 da mars vegn cumbattì sin las loipas tujetschinas per las medaglias en las cursas da sprint, las cursas da distanza ed en las cursas da staffetta.

