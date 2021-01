Ils da Tavau procuran per la musica

Per Jason Rüesch èsi gia il quart titel da campiun svizzer. Il 2016 avev’el gudagnà la cursa da persecuziun, in onn pli tar la cursa da 15 kilometers ed in di pli tard er la cursa da persecuziun. A Sedrun ha Jason Rüesch ch’ha 26 onns triumfà avant Dajan Danuser e Livio Bieler da Panaduz.

Resultats umens e dunnas – cursas cun partenza singula dapli , il link avra en ina nova fanestra

Alina Meier, campiunessa svizra en la cursa da staffetta il 2016 ed en la cursa da 5 kilometers stil classic il 2018, ha gudagnà a Sedrun avant Anja Weber e Désirée Steiner, er ella ina curridra da Tavau. A la partenza è er stada Seraina Boner. L’anteriura passlungista da la cuppa mundiala e spezialista da distanzas lungas è vegnida 7avla.

Cla-Ursin Nufer manchenta ina medaglia

Ina buna prestaziun ha er il mattadur local, Cla-Ursin Nufer mussà. El è vegnì en la categoria dals umens U20 5avel tar quest campiunadi svizzer sin sia loipa da chasa. Per in plaz da podest han sulet bun tschintg secundas mancà. Gudagnà tar ils umens U20 ha Antonin Savary.

Al segund di dal campiunadi svizzer a Sedrun spetgan la dumengia las cursas da persecuziun, quella dentant en il stil classic.