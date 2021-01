Betg dastgar far cursas è il mender per in atlet

Tut ils auters, principalmain tut ils uffants e giuvenils sut 16 onns, na dastgan dapi il cumenzament betg far cursas, quai pervia da las prescripziuns strictas da corona. Quai na saja betg ina simpla situaziun, di Ruedi Büchi, il president dal SST Surselva. Impurtant saja da mirar che quels giuvens talents na perdian ussa betg la motivaziun ed il curaschi da far vinavant. Uss stoppia vegnir trenà per finamiras a lunga vista. Per tuttina anc pudair dar in zic il sentiment da cursa organisescha il SST Surselva adina puspè cursas internas, ma quellas na remplazzan sa chapescha betg ina stagiun normala cun cursas naziunalas quasi mintga fin d’emna.

Quest onn na funcziunescha quasi nagut. Nus stuain annullar tut las occurrenzas, e quai è per tut las persunas involvidas ina greva situaziun.

Quai che vala per ils atlets vala sa chapescha er per ils trenaders, funcziunaris ed insumma per l’entira crew dal SST Surselva. Er per els èsi ina stagiun stentusa pervi da la situaziun da corona. La devisa – tegnair la dira e far il meglier ord la situaziun. La prioritad absoluta haja il mument la sanadad da mintga atleta ed atlet, uschia Ruedi Büchi. A partir da la proxima stagiun spera il SST Surselva dentant da puspè trametter lur atletas ed atlets a la partenza, er ils giuvens sut 16 onns.