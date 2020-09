Il Bikemaraton 2020 era per tuts in novum. Per las ciclistas e per ils ciclists che han participà a la cursa roiala, dentant era per ils organisaturs. Pervia da la pandemia da corona ha ins decidi da restar «mo» en Engiadina e da betg bandunar la Svizra en l'Italia. Uschia è crudà davent il traject attractiv da la Val Mora sur Livigno il Pass da Chaschauna a S-chanf. Perquai ha ins creà in traject attractiv en la val.

Fanger e Häberlin, retg e regina dal Bikemaraton

Era sche la cursa era in novum eran la fin finala ils vegls enconuschents davantvart da la partida. Tar ils umens il victur da record Urs Huber, lura era Lukas Flückiger e Martin Fanger. Sin ils ultims meters aveva quel las meglras chommas. Martin Fanger ha gudagnà en il sprint per il nair da l’ungla avant Urs Huber. Lukas Flückiger è vegnì terz. La cursa da las dunnas era pli selectiva. Steffi Häberlin è arrivada solo cun l'avantatg da bundant trais minutas avant Arina Lüthi.

Bunas prestaziuns era dals indigens

Andrin Beeli da Sagogn e Tinetta Strimer dad Ardez eran sin il traject roial ils megliers indigens. Andrin Beeli ha savì seguir ditg als megliers. Era sche il tempo a la testa da la cursa era enorm. Insacura ha era el dentant stuì laschar ir ils pli sperts. Suenter 108 kilometers aveva Beeli in retard da bun trais minutas. El è vegnì dieschavel. Tinetta Strimer ha terminà la cursa sco meglra indigena sin plazza sis. Ses retard sin las pli spertas muntga a stgars ventg minutas.