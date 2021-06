Stefano Stagliano ha propi pudì giudair ina bella e patgifica saira durant il gieu da la Svizra e l'Italia. Memia dominanta è la Squadra Azzurra stada en quest gieu.

L'um da 31 onns ha guardà la partida ensemen durant ina grillada cun collegas da lavur. E quai en in ambient talian. Quatter sajan stads per l'Italia e duas persunas per la Svizra.

audio Stefano Stagliano da Trun sa legra da la victoria taliana, Actualitad dals 17.06.2021.

Stefano Stagliano che ha sias ragischs en la Calabria è gia da pitschen ensi grond fan da l'Italia. E l'equipa actuala dal trenader Roberto Mancini, fa grond plaschair al bab da famiglia ed ustier.

La chemia en l'equipa constat tar l'Italia. Igl è ina buna maschaida da giugaders giuvens e pli vegls.

Ina prognosa na vul el betg far: quant lunsch ch'i tanscha per l'Italia. I saja da prender gieu per gieu. El na saja betg il tip che vul guardar memia fitg en il futur. La concurrenza saja gronda cun equipas sco la Germania u la Frantscha. Ma cler siemia il Sursilvan-Talian che l'Italia vegn a gudagnair il titel da campiun d'europa.

Plaschair avess el era sche la Svizra vegniss anc da far almain il pass en l'otgavelfinal. Sia segund'equipa preferida saja numnadamein la Svizra.