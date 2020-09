Pervia da la pandemia da corona èn bleras dumondas avertas. In dals problems è la finanziaziun da l’eveniment.

Dapi l’entschatta da l’organisaziun da las cursas dal Tour de ski en Val Müstair il proxim enviern è tut auter che las emprimas giadas. Dal prim fin ils trais da schaner 2021 avessan dad avair lieu a Tschierv en Val Müstair trais etappas dal Tour de ski. Pervia da la pandemia da corona èn uss dentant anc bleras dumondas avertas. Sco per exempel: Datti cursas cun ni senza aspectaturas ed aspectaturs, sa ins fin lura anc girar sin il mund u en Europa, co vul ins plazzar atletas ed atlets u co duessan voluntaris e voluntarias vegnir testads sin il virus.

Problem: la finanziaziun

Il chantun Grischun ha decis da pajar sia cumpart vi da l’organisaziun da las etappas dal Tour de ski en Val Müstair pir la fin da november, mesadad da december. Sin quai han era la regiun e l’organisaziun da turissem decidì da pajar pir via vers la fin da l’onn. L’organisaziun da las cursas è perquai en in dilemma da liquiditad. Las emprimas lavurs – e cun quellas er ils emprims custs – vegni a dar durant ils mais settember ed october. Perquai han ins decidì da stritgar las lavurs ch'eran previsas da surdar al militar e da far quellas – sch'insumma – sez.

Decisiun las proximas trais emnas

Ils organisaturs da las cursas dal Tour de ski en Val Müstair vulan decider durant las proximas trais emnas. Per il president dal comité d’organisaziun Guido Mittner n'è in'annullaziun da las cursas gnanca uschia nunrealistica. El di cler: Pli gugent ina fin cun sgarschur ch'ina sgarschur senza fin.