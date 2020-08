I n'è betg gist sta in schoc, dentant fan ins bain sias ponderaziuns.

Avant che il Cussegl Federal infurmescha mez avust davart ils proxims pass en connex cun il coronavirus è vegni enconuschent ch'i dat ponderaziuns da prolungar il scumond per eveniments gronds. Tut tenor duai dar in scumond fin a la fin da mars 2021. Sche quai fiss propi il cas, alura pertutgass quai er numerusas occurrenzas en il Grischun. Ina da quellas fiss per exempel il Maraton da skis engiadinais.

Maraton da skis ha stuì ceder sco emprim

Curt avant il maraton da quest onn ha il Cussegl Federal decidì da scumandar occurrenzas grondas. Il maraton era uschia l’emprim eveniment da sport grond che ha stuì ceder pervia da la pandemia da corona. Cun la decisiun da prolungar il scumond per eveniments gronds fin a la fin da mars dal 2021 crudass la cursa puspè en l’aua.

Reservas anc per in onn

Era sch'ina annullaziun l’onn proxim faschess enorm mal, il Maraton da skis engiadinais avess avunda reservas per surviver. En l'Engiadina speran ins sa chapescha ch'ins na'ha betg da duvrar questas reservas.