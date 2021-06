Ils ultims trais onns ha Laurien van der Graaff festivà ses gronds success. Uss dastga ella er sa numnar sportista grischuna. L'Associaziun grischuna da sport onurescha la passlunghista cun in schec da 10'000 francs. L'elecziun è succedida entras in voting public ed ina giuria d'experts.

Laurien van der Graaff, naschida en Ollanda e creschida si a Tavau, ha festivà ses pli gronds success en loipa ils ultims 3 onns. Il 2020 è ella stada il pli sissum il podest en la cuppa mundiala. Quai en il sprint da team a Dresden. Il punct culminant ha van der Graaff realisà quest enviern cun la medaglia d'argient al campiunadi mundial ad Oberstdorf. Ensemen cun Nadine Fähndrich scriva ella in zic istorgia da sport. Quai en il sprint da team. Per las dunnas da passlung svizras è quai stà l'emprima medaglia ad ina WM dapi 34 onns. Ina buccada dal titel da sportista grischuna tutgia uschia era a la Lucernèsa, manaja van der Graaff cun in surrir.

Cun in campiun mundial tranter ils nominads eran las spetgas pitschnas

Avant 3 onns era la passlunghista da Tavau gia stada nominada ina giada per il titel. Lu è ella vegnida segunda. Tranter ils nominads 2021 era è il campiun mundial da skicross, Alex Fiva. Perquai è Laurien van der Graaff lu era surpraisa che 'elecziun fatga entras ina giuria d'experts ed in voting public è crudada sin ella e Fiva vegn «be» segund. Il titel saja onur ed ina gronda renconuschientscha ed era motivaziun.

I ha era dà schlets temps

En la carriera da Laurien van der Graaff hai era dà auters temps. La primavaira 2019 è la spezialista da sprint arrivada tar ses punct il pli bass. Suenter ina stagiun tut auter ch'optimala era ella mental- e corporalmain per terra. Ina spussada psichica e fisica ch'ha cuzzà mais. Patratgs da terminar la carriera eran fitg preschents. Ella ha laschà temp e pir a la fin da la stad 2019 ha van der Graaff decidì da cuntinuar. Ord questas experientschas ha ella però tratg las consequenzas. Chattar la dretga ballantscha tranter trenar, far cursas e far pausa. Surtut d'avair il curaschi da far pausas, era da plirs gis, ha ella stuì emprender. Pli baud fissi quai mai vegnì en dumonda. Tar sia nova via tutga explicit ina purziun calma. E che quai è la dretga via mussan ils resultats dals ultims envierns ch'han constà, malgrà damain trenaments.

Gieus olimpics 2022

Cun ses 33 onns è Laurien van der Graaff en l'atun da sia carriera. Ils gieus olimpics da l'enviern proxim pudessan esser l'ultim punct culminant en la lunga carriera da la burgaisa dubla svizra-ollandaisa, ch'è sco uffant arrivada cun sia famiglia en il Grischun e Tavau è daventà sia patria. Che sia carriera s'enclini saja nagin misteri. Ma quels patratgs ston spetgar. Ses focus è cumplainamain sin l'olimpiada a Peking.

