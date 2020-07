Tut en tut fa il comité d’organisaziun dal «Rheinquelle-Trail» ch’ha gì sia premiera a Sedrun, ina bilantscha positiva. Er sch’igl è per gronda part stà grisch e bletsch durant il di da cursa saja quai stà aura cun ina temperatura ideala per currer, uschia Ciril Deplazes, il schef da la ruta.

Cuntent è il comité d’organisaziun en emprima lingia cun il dumber d’annunzias. Els hajan quintà cun 200 fin 300 annunzias, la finala sajan stads a la partenza radund 500 curridras e curriders. Quai haja pli probabel duas raschuns di Ciril Deplazes. Per l’ina saja quai stà ina da las sulettas cursas en quest temp da Corona e per l’autra hajan els cun Stefan Schwenke in profi en il comité d’organisaziun, ina persuna che sappia co metter sin pes in tal event.

Dapli pals il 2021

I saja dentant er dad esser critics, di Ciril Deplazes. Els hajan marcà la ruta cun bun 400 pals, ma forsa stoppian els anc marcar meglier la ruta l’onn proxim. Oravant tut sch’i saja tschajerus ed ins vesia be paucs meters saja magari grev da chattar la ruta, er perquai ch’igl haja en tschertas parts da la cursa nagin trutg.