Il Swissalpine è ina sfida per in e mintgin

Bler onns ha Jon Peder Benderer da Sent dà hockey cun il Cdh Engiadina. Era suenter sia carriera sco hockeyan activ è el restà fidel al sport. El ha trenà l’emprima equipa, e blers onns è el uss era trenader da novizs tar il Cdh Engiadina.

Nova sfida per anniversari radund

Quest onn ha Jon Peder Benderer festivà ses 50avel anniversari. En vista a questa marca ha el cumenzà da currer cun l’intent da far ina giada ina gronda cursa. La premiera ha il maister cuvratetgs giu l’onn passà – cura ch'el è sa participà per l’emprima giada a la cursa K43 dal Swissalpine, pia la cursa sur 43 kilometers. En tschintg uras e mez ha el fatg questa cursa.

Era quest onn avess Jon Peder Benderer puspè gugent fatg la cursa sur questa distanza. Pervia dad ina collisiun da termins n'èsi dentant betg pussaivel ad el dad ir la dumengia a la partenza. Uss parta el la sonda tar la cursa roiala sur 68 kilometers.

Premiera per la cursa, dentant era per Benderer

La cursa sur 68 kilometers festivescha questa fin d’emna sia premiera tar il Swissalpine. Anc mai n’hai dà ina cursa sur questa distanza a Tavau. La cursa roiala è dentant er ina premiera per Jon Peder Benderer. Anc mai n'è el currì in tal traject. Perquai ha el era in tschert respect da la cursa. Il curridur da Sent sa dentant ch’igl è pussaivel da currer er sur questa distanza.