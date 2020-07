La cursa da currer extrema Swissalpine festivescha questa fin d’emna in pitschen giubileum. In giubileum che stat dentant sut l’ensaina dal coronavirus.

Avant 35 onns era l’idea da far ina cursa extrema en la regiun da Tavau in'idea da pionier. La mesadad dals onns otganta na devi anc betg da questas cursas en Europa. Cun la naschientscha dal «Swissalpine» a Tavau era pia mess il fundament per cursas da muntogna extremas era en nossa regiun. Durant tut ils onns da sia existenza è l’emprima cursa da quest gener tar nus era adina s’adattada a novas situaziuns. Il «Swissalpine» è sa sviluppà cun ils giavischs da las curridras e dals curriders ed è uss passa trais decennis suenter sia premiera anc adina la pli impurtanta cursa da currer en muntogna da la Svizra.

Impurtant da far ina cursa er quest on

Era pervia da la rolla da pionier eri impurtant per ils organisaturs da la cursa extrema da pudair far il «Swissalpine» er quest on. Malgrà il coronavirus. Il «Swissalpine» ha dentant era da sa tegnair vid in concept da segirezza. Quel prevesa da diminuir il dumber da las cursas, da far quellas aifer dus dis, e da betg laschar ir dapli che 300 persunas en il medem bloc da partenza. Uschia è garantì ch'i na dat betg in mantun curridras e curriders en il medem lieu.

Suenter l’ediziun da quest onn far in pass enavos

Il bab dal «Swissalpine» Andrea Tuffli ha fatg or da l’emprima idea la cursa sco ella sa preschenta oz. Suenter l’ediziun da giubileum che stat sut l’ensaina da corona fa el in pass enavos. Tuffli resta bain en la suprastanza da la cursa extrema, il presidi dal «Swissalpine» dat el dentant giu.