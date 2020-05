Era la stagiun per ils profis da golf è per il mument interrutta. Suenter che la stagiun aveva cumenzà per ils profis la mesadad da favrer è vegni il «lockdown». Per Caroline Rominger da Puntraschigna, profi da golf dapi varga diesch onns vul quai dir, empruvar da tener sia furma silmain cun trenaments. Quai fa l’atleta da l’Engiadina Auta en l’Africa dal Sid.

Suenter che ella aveva dà quatter turniers en l’Africa dal Sid è ella gest restada là. En il pajais giudim il continent da l’Africa sa ella profitar da stupentas cundiziuns da trenament. Cun ses frar Martin Rominger che viva en il pajais ha ella lura gest anc in bun trenader gest pro ella.

Siemi dals Gieus Olimpics e spustà

En la vegliadetgna da 36 onns ha Caroline Rominger mussà la stagiun vargada sia meglra stagiun insumma. Diversas giadas ha ella terminà in turnier da la Ladies Europeean Access Tour sin ina plazza da top diesch. Tar il turnier Czech Ladies Challenge en il sid da Prag mancava la finala mo pli in culp per gudagnar il turnier. Caroline Rominger è vegnida segunda. Ils buns resultats da la stagiun vargada han fat speranza a l’atleta da golf da pudair sa qualifitgar per ils Gieus Olimpics da Tokio. Per il mument è quel siemi dentant spustà. L’emprim sto esser cler cura che la stagiun da golf po puspè cuntinuar ed alura sa ella puspè lavurar vi dad ina eventuala qualificaziun. La participaziun a Gieus Olimpics fissan segir in dals puncts culminants en la carriera da Caroline Rominger.