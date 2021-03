Al final da la cuppa mundiala da skis a Lai vegn anc cumbattì per 7 cullas da cristal, tranter auter era per las duas cullas grondas che vegnan surdadas al meglier skiunz ed a la meglra skiunza dal classament general.

Avant las davosas cursas da la stagiun 2020/2021 è la decisiun crudada èn be trais disciplinas:

Lara Gut-Behrami ha gudagnà la culla da cristal dal super-G. La Tessinaisa è uschia la successura da Corinne Suter.

La Taliana Marta Bassino ha gudagnà la culla pitschna da cristal en la disciplina slalom gigant.

L’Austriac Marco Schwarz ha gudagnà la culla pitschna da cristal en la disciplina slalom.

Feuz ed Odermatt cun bunas cartas

Beat Feuz va sco leader a la partenza da la davosa cursa rapida a Lai. Il Svizzer ha in avantatg da 68 puncts sin l’Austriac Matthias Mayer. Quel è il sulet ch’ha anc ina schanza da batter Beat Feuz, che pudess gudagnar sia quarta culla en seria en questa disciplina. Quai è reussì fin oz sulet a l’Austriac Franz Klammer ils onns 70.

Marco Odermatt parta cun in avantatg da 25 puncts sin Alexis Pinturault al davos slalom gigant da la stagiun. La sonda, ils 20 da mars, vegn uschia spetgà in final da Hitchcock en questa disciplina tranter il Svizzer ed il Franzos. Odermatt ha plinavant anc ina pitschna schanza da gudagnar la culla da cristal en la disciplina super-G. En questa disciplina è Marco Odermatt segund cun in retard dad 83 puncts sin l’Austriac Vincent Kriechmayr.

Legenda: Lara Gut-Behrami pudess encurunar sia gronda stagiun cun la culla gronda da cristal. Keystone

Duo svizzer cunter Goggia

Per tensiun procuran er trais skiunzas en il cumbat per la culla da cristal en la cursa rapida. Tant Corinne Suter sco er Lara Gut-Behrami han anc schanzas da gudagnar questa disciplina. Il mument a la testa è Sofia Goggia. Ella ha in avantatg da 70 puncts sin Suter, e 97 puncts sin Gut-Behrami. La Taliana ch’è stada blessada ils davos bun dus mais ed ha uschia er manchentà ils campiunadis mundials a Cortina, vul uss dar in comeback a Lai, era per defender quest emprim plaz per uschia turnar a chasa cun la culla da cristal.

Odermatt e Gut-Behrami a la chatscha da la culla gronda

Tant tar ils umens sco er tar las dunnas cumbattan ils Svizzers anc per la culla gronda da cristal. Marco Odermatt è sin ils chaltgogns ad Alexis Pinturault che maina quest classament general cun in avantatg da be 31 puncts, avant las davosas quatter cursas singulas a Lai. Gartegia ad Odermatt da gudagnar la culla gronda da cristal fiss el l’emprim Svizzer che gudagnass il classament general dals umens dapi Carlo Janka avant 12 onns.

Legenda: Il supertalent Marco Odermatt cumbatta encunter Alexis Pinturault gist per duas cullas da cristal. Keystone

Lara Gut-Behrami ha fatg il viadi al final da skis a Lai cun in dischavantatg da 96 puncts sin Petra Vlhova, la Slovena che parta uschia ord la pole-position per questa culla gronda da cristal. Lara Gut-Behrami, campiunessa mundiala dal super-G e dal slalom gigant en questa stagiun, aveva gia gudagnà durant la stagiun 2015/2016 il classament general da las dunnas.

Equipa svizra a la testa

Er en il classament da las naziuns n’è la decisiun anc betg crudada. I vesa dentant ora uschia che la Svizra resta la naziun numer 1 da skis. Las skiunzas ed ils skiunzs da Swiss-Ski han in avantatg da 1'062 puncts sin ils Austriacs avant las davosas cursas al final a Lai. Per la Svizra fissi la segunda victoria en seria, suenter ch’ils Austriacs eran stads durant 30 onns a la testa.