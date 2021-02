01:47 video Il segund percurs da Lara Gut-Behrami. Or da Sport-Clip dals 18.02.2021. laschar ir

Crimi da tschientavels

Las emprimas trais skiunzas èn classadas entaifer be 9 tschientavels. Il cletg dals tschientavels ha per ina giada la Svizra gì, meglier detg Lara Gut-Behrami. La Tessinaisa, anc terza suenter l'emprim percurs, ha la finala distanzià l'Americana Mikaela Shiffrin per be dus tschientavels ed uschia gudagnà sia terza medaglia a quests campiunadis mundials a Cortina d'Ampezzo, quai suenter la medaglia dad aur en il super-g e la medaglia da bronz en la cursa rapida. Tut en tut è quai gia l'otgavla medaglia per Gut-Behrami a campiunadis mundials.

Cumplettà il podest sco terza ha l'Austriaca Katharina Liensberger ch'ha pers be 9 tschientavels sin Lara Gut-Behrami. Per la spezialista da slalom èsi la segunda medaglia da aur. Avant dus dis ha ella gudagnà ensemen cun la Taliana Marta Bassino il slalom parallel.

Rangaziun slalom gigant dunnas:

1. Lara Gut-Behrami (SUI), 2:30.66

2. Mikaela Shiffrin (USA), + 0,02

3. Katharina Liensberger (AUT), + 0,09

4. Alice Robinson (NZL), + 0,73

5. Ramona Siebenhofer (AUT), + 1,26

6. Maryna Gasienica Daniel (POL), + 1,53

8. Wendy Holdener (SUI), + 1,68

11. Michelle Gisin (SUI), + 1,81

18. Corinne Suter, + 4,14

Sbagl custa a Gisin ina medaglia

Stuî sutterrar il siemi da gudagnar in'ulteriura medaglia ha Michelle Gisin, quei suenter in grond sbagl en il segund percurs. Suenter l'emprim percurs era Gisin anc 5avla. Perencunter ha Wendy Holdener pudì mussar ina reacziun en il segund percurs ed uschia anc far in pass enavant dal 13avel sin l'otgavel plaz. Corinne Suter terminescha il slalom gigant sin il plaz 18.

Trumpada per Bassino e Vlhova

Ina terrada han Marta Bassino e Petro Vlhova stuì magunar. La Taliana e la Slovaca che valevan sco duas da las grondas favuritas han stuì sa cuntentar cun ils plazs 12 (Vlhova) e 13 (Bassino). Principal per Bassino èsi ina trumpada a ses campiunadis mundials da chasa. En questa stagiun avev'ella gudagnà quatter da sis slaloms gigants.

Uschia vai vinavant

Il venderdi stat sin il program il slalom gigant dals umens (10:00/13:30 uras) nua ch'ils Svizzers audan er tranter ils candidats da medaglia, oravant tut Marco Odermatt. La fin d'emna vegnan lura surdadas las davosas medaglias. La sonda è il slalom da las dunnas (10:00/13:30 uras), la dumengia il slalom dals umens (10:00/13:30 uras).