Nino Schurter è sa preparà en la Toscana en l’Italia sin quest punct culminant da la stagiun. En il conturn da sia famiglia e da ses entir team ha il mountainbiker oriund da Tersnaus glimà vid ils davos detagls e principalmain nizzegià quest temp per s’endisar vid la chalira che vegn er a reger en il Giapun. La sonda saira tard, bun 10 dis avant la cursa, è Schurter lura sgulà da Turitg vers Tokio.

Pli probabel èsi mes davos gieus olimpics e poss jau turnar da Tokio cun in’ulteriura medaglia, fiss quai in bel supplement en mia carriera.

Per ina giada na tutga Nino Schurter betg tar ils top favurits, quai suenter ils resultats da questa stagiun. Il 2021 n’hai mai tanschì da far il pass sisum il podest. En las quatter cursas da la cuppa mundiala è Schurter vegnì l’entschatta matg ad Albstadt segund. En tut las autras cursas han ils concurrents, tranter auter Mathias Flückiger, procurà per la musica. Tuttina è Schurter partì cun optimissem e confidenza vers Tokio. Per l'ina ha el gudagnà l’atun 2019 in event da test sin il percurs da Tokio, per l’autra pleda per el sia gronda experientscha e la classa da mussar gist al di x la meglra prestaziun pussaivla, insatge che mo ils gronds campiuns san.