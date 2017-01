Clera victoria per il HCD cunter Losanna

Ils da Tavau gudognan ordaifer cunter Losanna cun 5:2.

Il club da hockey da Tavau cuntinuescha sia seria ordaifer cunter Losanna. Il team d’Arno del Curto volva in 0:2 en in 5:2 e gudogna uschia per l’emprima giada en questa stagiun tschintg partidas en seria.

Ditg n’hai betg vesì or bain per Tavau, perquai ch’igl n’è betg gartegià ad els da dumagnar il goli Cristobal Huet, fertant che Losanna ha da l’autra vart sajetta dus gols. Pir a partir da la 35avla minuta èsi reussì als da Tavau da volver la partida. En la 53avla minuta èn els ids per l’emprima giada en avantatg questa saira. En las davosas minutas ha il HCD lura fatg cler tut cun dus ulteriurs gols.

En la tabella è Tavau vinavant sin il tschintgavel plaz e Losanna sin il quart. Uschia fissi teoreticamain pussaivels ch’ils dus clubs fruntan in sin l’auter en ils playoffs.

Sonda frunta il HCD a chasa sin Genevra.

