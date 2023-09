In film da Casper Nicca

Viver sia vita en in auto, senza in dachasa fix. Ir blut cun in skateboard cun 80 km/h giu dad in pass. Lavurar vi d’ina suga aut sur la terra per pender si reclamas. Ir cun in vehichel champester tras la Sahara dal Maroc. Quai è il mund da Samuel «Samy» Cantieni.

Samy Selvadi – Samuel Cantienis Freiheit: Sein Leben im Auto verbringen, ohne festes Zuhause. Nackt mit 80 km/h auf einem Skateboard einen Pass runter rasen. In schwindelerregender Höhe an einem Seil Werbung aufhängen oder im Geländefahrzeug durch die marokkanische Sahara fahren: Das ist die Welt des Samuel «Samy» Cantieni.