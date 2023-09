Durant in entir di è d’udir 100% musica svizra tar RTR. Plinavant raquintan dus musicists svizzers da lur musica nova – il trubadur surmiran Benedetto Vigne ed il musicist Baschi da Basilea. E lura faschain anc in sguard sin in eveniment musical d’in tipic gener svizzer.

In di per celebrar la musica naziunala

Ils 21 da settember emettan ils emetturs da radio da la SRG durant 24 uras musica d’artistas ed artists svizzers. Da Patent Ochsner tar Joya Marleen e Loco Escrito: durant quest di stat la diversitad musicala da la Svizra en il center. Quai era cun moderaziuns e discurs cun musicists e musicistas repartids sin l’entir di. Uschia preschentan «Baschi» e «Benedetto Vigne» mintgamai lur albums novs.

Legenda: Cumpart da la musica svizra durant l'entir onn tar RTR. RTR

La cumpart da la musica svizra è tar tut ils emetturs gronda. Tar RTR munta quai sur l’entir onn bun 50%. Cun il di da la musica svizra vulan ils emetturs porscher ina tribuna a la musica varianta, da tuttas linguas e da tut ils geners per uschia anc ina giada far attent sin noss prezius stgazi musical.

Benni Vigne – in dals babuns da la musica rumantscha

audio Nov album da Benedetto Vigne 05:57 min, ord Semperverds dals 21.09.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 5 minutas 57 Secundas. audio Benedetto Vigne sur da la musica contemporana 04:54 min, ord Semperverds dals 21.09.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 54 Secundas.

Durant sia carriera da passa 50 onns ha Benedetto Vigne sunà en pliras bands e producì quatter albums. En curt cumpara ses 5avel cun il tetel «Benni & otras – Melodias da mi’ tatta». Ensemen cun el sa preschentan sin quest album diversas artistas ed artists rumantschs – tranter auter La Triada, Paula Mia ubain Pascal Gamboni. Tenor el datti ozendi blera buna musica, era en Rumantschia, dentant dettia era blera musica scritta tenor in schema mess ora sin success commerzial.

Ins spetga ch’i dess puspè ina giada insatge sco ina revoluziun.

Baschi tranter balla e musica

audio Baschi e ses nov album «Wenn s Läbe drzwüsche chunt» 05:30 min, ord Actualitad dals 26.09.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 5 minutas 30 Secundas.

Sch’ins discurra cun Baschi vai u per ballape ubain per musica. Avant bun 20 onns è el sa decidì per la via musicala. Sin quella fa il musicist cun ses 9avel album ses proxim pass. Ensemen cun David Bucher da Dabu Fantastic ha el scrit pliras da las diesch chanzuns sin «Wenn s Läbe drzwüsche chunt». Tenor Baschi preschenta l’album in vast spectrum da sia musica preferida. Igl ha chanzuns tipicas dad el, balladas, chanzuns en il stil dals onns 80 fin parts cun autotune. Uschè multifara saja tenor el era la scena da musica svizra ed ella na stoppia betg sa zuppar.

La musica svizra è fitg multifara – da tradiziunal fin modern, en quatter linguas e per part memia «understatement».

Serrar 00:58 video Trais dumondas a Baschi Or da Musica dals 22.09.2023. laschar ir. Durada: 58 Secundas.

In sguard enavos

Ils ultims onns avain nus adina puspè celebrà il di da la musica Svizra. Adina puspè era cun concerts live en il studio. L’onn 2019 èn per exempel sa preschentads 18 artistas ed artists da la damaun baud fin la saira en il studio da radio.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Actualitad musica Impressiuns dal di da la musica svizra 15.02.2019 Cun fotogallaria

Quai n’ha il 2021 pervia da corona betg funcziunà. Persuenter avain emess entaifer tschintg uras tschintg concerts che RTR aveva registrà durant differents festivals.

Ina fin d’emna prolungada

Il di da la musica Svizra da quest onn ha era lieu en vista da la festa federala da la musica populara a Bellinzona. Pia dal rock, pop, hip hop etc. vi tar mazurcas, schottischs, polcas e valzers. Dals 21 fin ils 24 da settember essan nus a Bellinzona e rapportain e registrain per vus da la festa.