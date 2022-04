Il segund onn da la pandemia ha er en l’Ospital chantunal dal Grischun adina puspè marcà la fatschenta quotidiana. Cun duas decisiuns strategicas impurtantas – la cumpra da la clinica Gut ed il project per la surpigliada da l’ospital da Walenstadt – metta l’ospital chantunal dal Grischun ulteriuras preparativas per l’avegnir, uschia communitgescha l'ospital chantunal dal Grischun.

Blers pazients ambulants

L’ospital chantunal a Cuira ha tractà l’onn passà uschè blers pazients sco anc mai: Il dumber da pazients staziunars saja s’augmentà per 9,4% sin bunamain 19'000, cumpareglià cun l'emprim onn da la pandemia. Il dumber da cas ambulants saja schizunt s’augmentà per 51,2% sin bunamain 139'000, da quai radund in terz en il center da test da Covid. Sut il stritg haja l’ospital fatg in gudogn da 9,6 milliuns francs. Quai suenter ina perdita dad in milliun l’onn avant. La svieuta saja s’augmentada per 12,5% sin 412 milliuns francs. En l’ospital chantunal lavuran bunamain 3'000 persunas.