Quai vul dir, la varianta cun 2G dapertut - tar occurenzas da sport, da cultura ubain dal temp liber ch'èn endadens. L'alternativa fiss, tenor la proposta da la Confederaziun, d'agiuntar al 2G er anc in lockdown parzial per ustarias, discotecas, centers da fitness e bogns. La regenza grischuna preferescha cleramain la varianta in cun be 2G, perquai che «nus vulain exnum evitar che tscherts manaschis stoppian puspè serrar lur portas», di il minister d'economia Marcus Caduff.

Ed er il minster da sanadad Peter Peyer è da la medema opiniun ed agiunta che la varianta cun 2G tanschia sco mesira, prendì il cas ch'i na dettia naginas surpraisas cun la nova varianta Omicron. Er sin in 2G+, pia in test supplementar er per persunas vaccinadas ubain guaridas, vul Peter Peyer per il mument desister: «Quai dat lura in schischuri, sch'ins prenda ina giada 2G e lura 2G+».

Evitar mesiras pli severas

Malgrà che 7 da 16 letgs sin las staziuns intensivas dal Grischun èn per il mument occupads, na vul Peter Peyer anc naginas mesiras pli severas. El appellescha al saun giudizi: «Betg be quai che pertutga la protecziun cunter il virus da corona, mabain er quai che pertutga per exempel il far sport, nus savain che la populaziun dal chantun Grischun crescha l'enviern sin bunamain il dubel e ch'il plaz sin las staziuns intensivas è stgars.»

Ins vesia dentant er gia in effect da l'annunzia da la Confederaziun da prender mesiras pli strentgas tar il dumber da vaccinaziuns. L'emna passada hajan fitg bleras persunas laschà dar il booster, dentant er dapli persunas che l'emna avant hajan laschà far l'emprima vaccinaziun. Tuttina dettia anc potenzial. En il Grischun è il mument 67 pertschient da la populaziun vaccinada cumplainamain.

Maioritad dals chantuns è per introducir 2G

Passa la mesadad dals chantuns èn gia s'exprimids davart las propostas dal Cussegl federal. Sustegn datti mo per l'emprima varianta, che vul la regla da 2G. Ils chantuns Uri e Sutsilvania vulan excepziuns per la gastronomia: là duai vinavant valair la regla da 3G. La varianta dus che prevesa era da serrar manaschis vul nagin chantun.Il Cussegl federal decida probablamain venderdis en chaussa.