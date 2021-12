En il Grischun è il dumber da persunas senza lavur danovamain creschì il november. Cumpareglià cun l'october per 232 sin nov 1'594 persunas. Tenor l'Uffizi per industria e mastergn dal chantun è quai ina quota da dischoccupaziun da 1,4%. L'october era la quota anc tar 1,2%. Cumpareglià cun il november 2020 ha il Grischun 692 persunas damain dischoccupadas. La quota era avant in onn tar 2,1%.

L'augment saja da declerar cun la stagiun – tranter auter cun la fin da la stagiun d'atun en il turissem, però era cun la situaziun DA la branscha da construcziun.

2'660 persunas tschertgan lavur

Ultra da quai èn vegnids registrads 1'066 persunas betg dischoccupadas che tschertgan lavur. Latiers tutgan persunas che fan part da programs da furmaziun ed occupaziun, u han in gudogn intermediar. En tut ha il chantun Grischun uschia nudà l'october 2'660 persunas che tschertgan lavur.

Dapli umens che dunnas senza lavur

Da las 1'594 persunas senza lavur eran 704 dunnas e 890 umens. Las pli bleras persunas senza lavur datti en la gastronomia (647), construcziun (158), commerzi en detagl (93) e sanadad e social (88). Il november han ins dumbrà 172 persunas dischoccupadas a lunga durada. Cumpareglià cun l'october cun 169 persunas è il dumber creschì per 3 persunas.

Quota en Svizra tar 2,5%

En l'entira Svizra è il dumber da persunas senza lavur sa reducì per 0,4%, da 116'733 sin 116'244 persunas. La quota da dischoccupaziun en Svizra munta uschia a 2,5%. Ultra da quai èn vegnids registrads 90'105 persunas betg dischoccupadas che tschertgan lavur.

Nizzegià damain la lavur curta

Il dumber dals manaschis cun lavur curta va dapi mais cleramain enavos, quai mussan las cifras dal Secretariat da stadi per l’economia Seco. Il settember eran en l'entira Svizra anc bun 52’000 persunas pertutgadas da lavur curta. Cumpareglià cun il punct culminant da la crisa la primavaira 2020 – lura eran pertutgadas bunamain 1,4 milliun emploiadas ed emploiads. La branscha la pli pertutgada da lavur curta è entant il «traffic», cunzunt pervi da la crisa da l’aviatica. Tar la gastronomia è la lavur curta dentant sa reducida il davos temp.

En il Grischun è il dumber dals manaschis che fan lavur curta sa reducì il november sin 293. L'october eran quai anc 23 interpresas dapli.