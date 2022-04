Hans Vetsch (72) da Grüsch vegn forsa il setavel candidat per las elecziuns da la regenza grischuna. Fin ils 11 d'avrigl vul el sa decider definitivamain. RTR ha discurrì cun el davart sias ambiziuns e davart in post extraordinari sin facebook.

Cumenzà ha la tensiun enturn Hans Vetsch ils 21 da mars. Lura ha l'um da 72 onns publitgà sin facebook ina resposta da l'anteriur cusseglier guvernativ socialdemocrat, Claudio Lardi. Hans Vetsch ha numnadamain dumandà lez tge ch'el pensa sch'el candidass per la regenza grischuna. Claudio Lardi saja in enconuschent dad el, accentuescha Hans Vetsch.

La reacziun da l'anteriur commember da la regenza grischuna è vehementa. Nagina schanza haja el ed i regia perfin in privel da sa blamar sch'el candideschia. Mo questa critica ha motivà anc pli fitg l'architect. Ad RTR ha Hans Vetsch confermà ch'el saja vid ponderar da candidar sco cusseglier guvernativ. Ina reacziun negativa haja el plinavant er survegnì d'in auter anteriur cusseglier guvernativ dalla PS, numnadamain da Martin Jäger. Tge che lez ha ditg, n'ha el dentant betg vulì tradir.

audio Hans Vetsch ponderescha da candidar per la regenza 03:54 min, aus Actualitad vom 31.03.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 54 Sekunden.

Las vuschs criticas da dus anteriurs politichers prominents han dà ina extra-motivaziun a l'um da 72 onns. El haja dentant era survegnì reacziuns positivas da la populaziun, menziuna l'architect. El veglia guardar sch'i dettia uss ulteriuras reacziuns e lura decider. Fin ils 11 d'avrigl 2022 vul il Gualser communitgar sch'el candidescha definitivamein per la regenza grischuna.

Betg gronda experientscha politica

La carriera politica da Hans Vetsch è survesaivla. Dus onns saja el stà en il cussegl communal da Grüsch e curt saja el stà commember da la Partida liberaldemocratica. Actualmain n'è el dentant betg en ina partida politica. Sco architect vulessia el s'engaschar spezialmain per temas da bajegiar, sco per exempel per spazi d'abitar pajabel per indigens.