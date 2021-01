Joe Biden è il 46avel president dals Stadis Unids. Il democrat da 78 onns ha prestà la mesemna il sarament en il Capitol a Washington. Avant era Kamala Harris sco emprima vicepresidenta dals Stadis Unids vegnida saramentada.

Biden vul ir ina nova via

En ses emprim pled ha il democrat da 78 onns appellà al pievel american da s'unir e da far la pasch. Joe Biden ha fatg cler en ses pled ch'el veglia ir ina via fundamentalmain nova. Ed el ha empermess da far tut per unir e medegiar il pajais. El vegni ad esser in president per tut ils Americans.

Ils Stadis Uni spetgian grondas sfidas ed el ha numnà la pandemia da corona, la situaziun economica difficila, ma er extremissem ed odi en il pajais. La democrazia haja survegnì il surmaun, ha ditg Biden. Emvers ils alliads

internaziunals ha il nov president american manegià ch'els vegnian a reparar las allianzas e collavurar cun il mund.

Emprimas decisiuns gia l'emprim di

Gia l’emprim di en uffizi ha il president dals Stadis Unids Joe Biden, revocà pliras decisiuns da ses antecessur Donald Trump: Uschia ha Biden instradà ch’il pajais turnia tant pli spert tar la Cunvegna da Paris davart il clima.

Er ha il nov president franà la sortida ord l’Organisaziun mundiala da la sanadad.

Da nov vala er en tut ils indrizs federals in obligatori da purtar mascras da protecziun. Plinavant ha Biden cumenzà da schluccar la politica d’immigraziun rigurusa da ses antecessur en uffizi.