Sis experts medicinals sajan partids da Berna cun in aviun cun 1,5 tonnas material – tranter auter material per la chirurgia e per la pediatria. Uschia vul ella tranter auter sustegnair il provediment da sanadad da mammas ed uffants.

Entras l'explosiun sajan numerus ospitals vegnids donnegiads, communitgescha il Departament federal per fatgs da l'exteriur. Uschia manchian var 500 letgs d'ospital ch'ins duvrass immediat.

Il mument sajan 20 expertas ed experts da la Svizra a Beirut. Quels gidian a controllar las lavurs da reparatura vid ospitals e scolas.