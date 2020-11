Il concern da farmazia «Moderna» vul per ina dosa dal vaccin cunter il coronavirus tranter 25 e 37 dollars. Quella summa pretenda Moderna da las regenzas. Sco il schef dal concern Stephane Bancel ha ditg envers la «Welt am Sonntag» saja quel pretsch gist – sch’ins resguardia ils custs per il sistem da sanadad, sche in uman è grev malsaun pervi da Covid-19.

Ord circuls da l'Uniun europeica avevi num il glindesdi ch’ins veglia cumprar dosas per pli pauc che 25 dollars. A l’inscunter G-20 ch’è questa fin d’emna è la repartiziun d’in vaccin in tema central.

Er il secretari general da la ONU, Antonio Guterres ha gia appellà ch’in vaccin stoppia vegnir repartì egual ed esser pajabel per tut ils carstgauns. La Svizra ha gia empustà l'avust 4,5 milliuns dosas dal vaccin da corona.