Il concern da farmazia american Moderna ha preschentà il glindesdi datas da ses vaccin cunter corona. Quest vaccin duaja proteger per bunamain 95% da la malsogna Covid-19. Quai ha communitgà il concern.

Part dal program è er il furnitur da farma Lonza. Il concern svizzer duai producir la substanza activa, cura ch'il vaccin è sin il martgà. L'autoritad medicinala ha gia l'emna passada survegnì la dumonda d'admissiun per il vaccin ed ha instradà il process d'admissiun rullanta.

La Svizra ha gia ordavant fatg in contract cun Moderna per 4,5 milliuns dosas da vaccinaziun. Tenor indicaziuns da Moderna vul quella anc producir quest onn 20 milliuns dosas dal vaccin – quai dentant be en ils Stadis Unids. Il 2021 duain lura vegnir producidas fin ad ina milliarda dosas.

Avant in’emna avevan ils concerns da Biontech e Pfizer publitgà ina effectivitad sumeglianta per lur vaccin che sa chatta medemamain en la fasa decisiva da studi.