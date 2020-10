En la suletta debatta en la televisiun dals candidats per il vicepresidi dals Stadis Unids è la pandemia da corona stà il grond tema.

La candidata dals democrats, Kamala Harris, ha numnà la politica da corona da president Trump la pli gronda disditga d’ina regenza en l’istorgia dal pajais.

Il pievel american ha stuì far in sacrifizi pervi da l'incumpetenza da questa regenza

Ses concurrent en uffizi, Mike Pence, ha repetì l’argument da Trump che las mesiras da sia regenza hajan salvà la vita da tschientmillis umans.

Surtratg temp da discurrer

La debatta tranter ils dus candidats per il vicepresidi, è stada in bun tant pli civilisada ch'il duel tranter Donald Trump e Joe Biden. Lezza debatta è stada pulit caotica, damai che Trump ha adina puspè interrut Biden. Harris e Pence n'han strusch interrut in l'auter – er perquai che Harris ha duas giadas declerà a Pence a moda resoluta: «Mr. vicepresident, uss discur jau». Persuenter ha Pence adina puspè surtratg ses temp da discurrer. Er la moderatura n'è betg vegnida da franar el, la schurnalista da la gasetta USA today Susan Page.

Pence ha er pliras giadas simplamain ignorà la dumonda ed ha simplamain plazzà ils temas ch'el ha vulì. Uschia ha el discurrì davart la regenza da Trump e co quella ha mazzà in top general da l'Iran cun in'attatga da rachetas empè da respunder la dumonda davart abort.

L'elecziun per il presidi american è ils 3 da november.