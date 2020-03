Ulteriuras victorias per Biden

En la cursa per la candidatura dals democrats, ha l’anteriur vice-president american Joe Biden gudagnà las preelecziuns en trais ulteriurs stadis federativs. Sco plirs emetturs americans rapportan haja Biden gudagnà las pre-elecziuns en ils stadis Illinois, Florida ed Arizona.

Quai cun grond avantatg sin ses concurrent, il senatur Bernie Sanders. Ils resultats definitivs n'èn dentant anc betg enconuschents. Il squitsch sin Sanders da smetter cun il cumbat vegn probabel a crescher. Il senatur sto decider sch'el less cuntinuar il cumbat u betg. Entras il gudogn da las preelecziuns a Illinois, Arizona e cunzunt Florida ha Biden puspè augmentà ses avantatg.

Formalitad per Trump

Tar ils republicans è Donald Trump uffizialmain candidat per la presidenza. El ha uss avunda delegads per esser candidat. Quai è dentant sulettamain stà ina formalitad. Ord las retschas dals republicans n'hai dà nagin serius adversari u adversaria per il president actual.

Ils Stadis Unids elegian il november in nov president.