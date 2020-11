Per l'emprima giada ha Trump admess che Biden haja gudagnà, ma il medem mument repetì las renfatschas ch'el na po betg cumprovar. Ed er il dumber da novas infecziuns da corona, mussa che la crisa n'è anc ditg betg surmuntada, sco quai ch'il president aveva pretendì durant il cumbat d'elecziun.

Per l'emprima giada dapi las elecziuns americanas ha il president en uffizi, Donald Trump scrit sin Twitter che ses concurrent Joe Biden haja gudagnà quellas. Il medem mument ha el dentant rinforzà sias renfatschas che quella victoria saja reussida pervi da cugliunaria.

El ha repetì las renfatschas che observaturs da las elecziuns na sajan betg stads lubids e ch'ina software che saja vegnida duvrada per la dumbraziun haja manipulà ils resultats. Tut renfatschas che Trump ha gia fatg pliras giadas senza pudair cumprovar quellas.

Pir la notg sin dumengia ha Trump surdà a ses cumpogn ed advocat Rudy Giuliani l'incumbensa da cumprovar che las elecziuns sajan vegnidas manipuladas.

Situaziun da corona tut auter che sut controlla

En il cumbat electoral ha Trump er adina puspè pretendì ch’ils Stadis Unids hajan bainprest surmuntà la crisa da corona. En vardad vegn la situaziun dentant adina mendra: Il venderdi ha l’universitad da Johns Hopkins annunzià cun passa 177'000 novas infecziuns entaifer in di in nov record. Entant prendan er adina dapli guvernaturs republicans mesiras pli severas cunter il coronavirus: Uschia vala uss er en North Dakota e West Virginia in obligatori da purtar mascras.

Il pajais dumbra fin uss radund 10,9 milliuns cas da corona. Passa 245'000 persunas èn mortas en consequenza da Covid-19 – dapli ch’en mintga auter pajais dal mund.

Ord Tagesschau: