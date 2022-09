Il bab Julian Cooper è creschì si cun la monarchia englaisa, ma per Carin Cooper-Bearth, oriunda da Domat, è quai stà insatge ester cura ch'ella è vegnida en Engalterra. Per lur dus uffants Stephanie e Luke n'è la famiglia roiala betg uschè relevanta.

Per la mamma èsi stà al cumenzament in zic spezial da vegnir confruntada cun ils usits enturn ils roials brits. Chantar l'imni «God save the Queen» ubain envidar amis per guardar occurenzas roialas a la televisiun saja stà in zic curius. Ma passa 30 onns suenter che Carin Cooper-Bearth è ida en l'Engalterra per emprender englais ed è restada, è ella disada ed ha er ina colliaziun cun la regina e la famiglia roiala. Sin il pli tard cura ch'ella ha survegnì il pass brit ed ha engirà da restar fidaivla a la regina haja quai dà in'autra dimensiun.

Oz guard'jau er gugent acts uffizials u occurenzas dals roials. Nus envidain er magari giasts.

Veglias generaziuns pli fitg en favur dals roials

Il bab Julian Cooper che maina ina fatschenta da construcziun datiers da Londra è collià cun la monarchia. Ses geniturs e lezza generaziun stimian fitg la famiglia roiala. Durant temp da crisa, gist en la Segunda guerra mundiala sajan els stads da gronda impurtanza per il pievel. Per Julian Cooper è la Queen stada ina constanta, ina persuna ch'era adina denturn ed el è impressiunà da sia lavur. I dovra tenor el dentant er midadas sco p. ex. che la famiglia roiala saja pli pauc burdi per ils paja taglia.

La colliaziun da mes geniturs, da mai u da mes uffants cun la monarchia è tut in'autra.

Per ils uffants Stephanie e Luke è la famiglia roiala pli lunsch davent. Els hajan da far pauc cun lur vita e sajan er strusch tema da discussiun tar lur generaziun. Blers en lur conturn sajan er fermamain cunter la monarchia.

Quai è ina famiglia che viva en in palast ed ha grond possess – quai ha da far pauc cun mia vita.

Er la sora Stephanie vesa quai sumegliant. Per ella saja grev da metter avant tge incumbensas ch'ina regina u in retg ha insumma.

Nagin da la famiglia va a Londra

Ils Coopers na vegnan betg ad ir a Londra per metter flurs u guardar il vaschè. Els sajan gia stads il zercladur al giubileum da tron da la Queen avant il Buckingham Palace ed hajan lura strusch vis insatge en la fulla da glieud. Enstagl van ils Coopers en ina chaplutta datiers da lur dachasa a Shenfield per scriver en in cudesch da cordoli.