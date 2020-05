Set parlamentaris han bandunà sia partida «La Republique En Marche» e fundà in'atgna fracziun cun il num: «Ambient, Democrazia, Solidaritad». La LREM vegn uss anc sin 288 vuschs en il parlament, per ina maioritad fissan 289 sez necessaris. Suenter las elecziuns avant trais onns aveva la partida da Macron anc 314 sez.

Ils malfidaivels renfatschan a Macron da far memia pauc per l'ambient ed esser memia attaschà a l'economia. Il president franzos na dastga dentant anc adina spetgar en il parlament sin il sustegn da la partida dal center MoDem. Vegn dentant a stuair far concessiuns durant la segunda mesadad da ses temp d'uffizi.