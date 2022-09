Las pilotas ed il pilots da la Lufthansa han cumenzà cun lur chauma annunziada. En consequenza da quella ha la Lufthansa gia gievgia stritgà quasi l'entira purschida da sgols a Minca e Frankurt. Pertutgads èn radund 130'000 passagiers e passa 800 sgols che crodan ora. La raschun per la chauma èn las contractivas davart la nova cunvegna da pajas ch'han fatg naufragi. Sco ultim aveva la Lufthansa offert als pilots in augment da paja mensil da 900 euros.

Lufthansa stritga 800 sgols

Venderdi restan ils eroplans da la societad aviatica tudestga Lufthansa en ils hangars. Las pilotas ed ils pilots da la Lufthansa han decis da far venderdi ina chauma.

La Lufthansa ha perquai stritgà 800 sgols, 130'000 passagiers èn pertutgads. La raschun per la chauma è tenor il sindicat las contractivas davart la nova cunvegna da pajais ch'han fatg naufragi. Il sindicat dumonda per ils circa 5'000 chapitanis ed emprimas uffizieras augments da paja da 5,5% per l'onn current ed adattaziun a l'inflaziun automatisada a partir da l'onn proxim.

La Lufthansa ha avertì uschia

L'interpresa di che questas dumondas augmentassan ils custs da persunal da cockpit per passa 40% entaifer ils proxims dus onns e che quai na fiss betg giustificabel er senza resguardar las consequenzas finanzialas da la crisa da corona.