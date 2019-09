cuntegn

Migrants da bartga - Germania vul prender si fugitivs da l'Italia

En la politica da fugitivs da l'Europa datti sco ch'i para moviment. Per distgargiar la nova regenza taliana e per far vinavant cun la repartiziun da fugitivs en l'Europa vul la Germania laschar entrar en il pajais mintga quart fugitiv da bartga ch'è sa tschentà en l'Italia.