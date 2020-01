En l'Austria è la nova regenza da la Partida conservativa ÖVP e dals Verds uss uffizialmain en uffizi. Il president austriac, Alexander Van der Bellen, ha saramentà a Vienna ils 17 commembers da la regenza cun il chancelier federal, Sebastian Kurz.

Tenor il resultat da las elecziuns vegnan ils blers ministeris manads da l'ÖVP. Cun ina quota da 53% dunnas è il cabinet uschè feminin sco anc mai. Ils Verds èn per l'emprima giada participads a la regenza. La partida aveva fatg in plus da vuschs da radund 10 puncts procentuals en las elecziuns da la fin da settember ed uschia puspè chattà enavos en il parlament.

En tractativas da pliras emnas èn las duas partidas sa cunvegnidas ad in program da regenza. Las finamiras principalas da la nova regenza èn: La protecziun dal clima ed il cumbat cunter la migraziun illegala.

