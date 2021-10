Il premi Nobel per fisica survegnan quest onn trais scienziads dal clima. I va per Syukuro Manabe dals Stadis Unids, il Tudestg Klaus Hasselmann ed il Talian Giorgio Parisi.

Ils trais scienziads vegnian onurads per avair contribuì a moda fitg innovativa a chapir meglier sistems fisicals cumplexs, uschia argumentescha l’Academia da Nobel a Stockholm sia decisiun. Sistems fisicals cumplexs sa distinguan entras casualitads e dischurden. Ils trais undrads hajan stgaffì la basa per descriver e far prognosas per tals sistems.

L'onn passà era il premi vegnì surdà al Brit Roger Penrose, l'Americana Andrea Ghez ed il tudestg Reinhard Genzel per lur perscrutaziuns areguard foras nairas.

Il premi è dotà cun 10 milliuns curunas svedaisas – vul dir 1,06 milliuns francs per categoria.