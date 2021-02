La procedura da relaschada d'uffizi cunter l'anteriur president american Donald Trump è confurm a la constituziun er sch'el na saja betg pli en uffizi. Quai ha decidì il senat american per l'avertura da la segunda procedura d'impeachment cunter Trump cun 56 cunter 44 vuschs.

Uschia po cumenzar oz effectivamain il process da relaschada d'uffizi. Ils democrats renfatschan a Trump d'avair instigà ses aderents ad in assagl sin il capitol l'entschatta schaner. I saja inacceptabel ch'in president cutizza a violenza cunter instituziuns be perquai ch'el n'acceptia betg in resultat d'elecziun.

Nagina segunda perioda d'uffizi

Ina raschun ch'ils democrats vulan questa procedura encunter Trump è per ch'el na possia betg vegnir elegì ina segunda giada sco president. Trump ha numnadamain regì be quatter onns. En ils Stadis Unids pudess el pia anc ina giada far quatter onns sch'el vegniss elegì. Plinavant pudess el vegnir mess avant dretgira per malfatgs, sche l'impeachment grategia. Quai è dentant pauc probabel perquai ch'i duvrass ina maioritad da dus terzs en il senat e quel è dividì mez e mez tranter democrats e republicans.