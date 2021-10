Il ressort na sappian ins betg cumparegliar cun ina chasa da vegls, di Walter Camenisch. Ils abitants vivian sur sa sez ma il ressort porschia tut ils servetschs pussibels: Cultivar il curtin, far reparaturas ma era differents transports.

Blers cumpran ina chasa cura ch'els lavuran anc. Cura ch'els èn pensiunads emigreschan els alura ed abiteschan fin la fin da la vita en il resort.

Il pli vegl abitant dal resort ha 90 onns. Natiralmain mettia il ressort er a disposiziun ils contacts tar ospitals e spitex – sche quai saja giavischà, di l'um da 58 onns.

1 / 4 Legenda: Il resort «Manora Village» empermetta blers dis suleglivs e pauca plievgia. MAD 2 / 4 Legenda: Il ressort ha trais parts e cumpiglia en tut 100 chasas. MAD 3 / 4 Legenda: Ina da las charas villas en il resort. MAD 4 / 4 Legenda: Quai e il dachasa dals Svizzers e Svizras ch'èn emigrads en la Tailanda. MAD

Ina chasa en il resort a Hua Hin custia tranter 180'000 e 500'000 francs. Sch'ins vuless sulet far vacanzas stuess ins quintar cun 700 enfin 1'500 francs per mais.

Il sulegl ed il pretsch

Bleras abitantas ed abitants dal ressort da Walter Camenisch na sajan betg pli stads cuntents en Svizra. Els hajan tschertgà in lieu pli chaud nua ch'els hajan la pussaivladad da giudair la mar. Natiralmain saja era tut pli bun martgà cumpareglià cun la Svizra, di l'um oriund da Rueun.

Emigrar po esser ina sfida

Sch'ins emigreschia na possian ins betg avair la medema cassa da malsauns sco en Svizra. Alura dovran ins ina cassa da malsauns internaziunala – e quella è per part pli chara. Era cun ils daners ch'ins ha sin il conto da banca ston ins ponderar tge far. Laschar il conto en Svizra po chaschunar gronds custs. In'autra soluziun fissi d’avrir in conto en la Tailanda u en in pajais sco Singapur u China.

audio Sfidas d'emigrar en la vegliadetgna 02:13 min, Actualitad dals 01.10.2021. laschar ir. Durada: 02:13 minutas.

La renta decida

Per pudair viver en la Tailanda ston ins avair in visum dad in onn. Quel survegnan ins sch'ins retschaiva ina renta da 60'000 Baht. Quai vul dir circa 2'000 francs. Sch'ins n'ha betg quella renta stoppian ins deponer permanentamain 800'000 Baht (circa 22'000 francs) sin in conto tailandais, di Walter Camenisch.