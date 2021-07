Grondas navs da cruschera na dastgan betg pli entrar en la laguna da Venezia, quai a partir dal prim d'avust. Quai ha decis la regenza taliana. Il scumond vala – tranter auter – per cruscheras ch’èn pli lungas che 180 meters, sco era per navs cun valurs da svapur memia autas. Concret munta quai che las navs na pon betg pli passar tras il Canale della Giudecca, il Bacino di San Marko ed il Canale di San Marco, en il center istoric. Quai saja in impurtant pass per proteger la laguna.

Guntgir temporarmain a Marghera

Da fertant duain las cruscheras guntgir sin il port da Marghera ch'è sin terra franca. Là sa tracti plitost d'in port d'industria. Il minister d'infrastructura vul investir là 157 milliuns euros en il port. Tuttina vegnia quest port a restar probablamain be ina schliaziun temporara. Il port da Venezia tschertga numnadamain parallel ina schliaziun per in auter port. Ils proxims dus onns vul ina cumissiun ussa examinar differentas propostas. Enfin il 2023 duai lura vegnir decidì co vinavant.

Dispita cuzza gia onns

Dapi onns dispitan activists, indigens l'industria da turissem pervi da las cruscheras en la laguna. Tenor ils critichers destrueschan las navs gigantas l'ambient da la laguna, donnegian ils fundaments da la citad e tschufrognan l'aria. Il turissem da las cruscheras na portia plinavant betg tant a la citad, perquai ch'ils turists na pernotteschian betg en citad ed els na laschian betg là blers daners.

Reacziun sin Unesco

Cun il scumond reagescha Roma sin las pretensiuns da l'Unesco. Lur expertas ed experts han proponì avant paucas emnas da metter Venezia sin ina glista negativa per Patrimonis culturals mundials periclitads, tranter auter pervi da las navs da cruscheras. Els pretendan per exempel da trametter las navs en auters lieus en il conturn. Venezia e la laguna han dapi il 1987 il status da Partimoni cultural mundial.