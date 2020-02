En il chantun Neuchâtel è in uffant da 10 onns vegnì mess sut quarantina pervia d'ina pussaivla infecziun cun il virus da corona. Questa decisiun ha prendì il medi chantunal, communitgescha il chantun da Neuchâtel.

Ils geniturs da l'uffants han il glindesdi contactà las autoritads. L’uffant na mussia nagins sintoms – saja dentant vegnì en contact cun ina persuna infectada en la Frantscha. Suenter la consultaziun cun l’uffizi federal da sanadad hajan ins decis da metter l'uffant duas emnas sut quarantina.

Passa 1'000 persunas mortas dal virus

En la China sajan entant mortas passa 1'000 persunas pervi dal nov virus da Corona, communitgescha il ministeri da sanadad. En la provinza Hubei ch'è pertutgada il pli ferm èn mortas aifer in di 103 persunas pervi dal virus.

Actualmain èn passa 42'600 persunas infectadas. Gia la fin d'emna ha il dumber da morts surpassà il dumber da morts pervi da SARS. Tenor la WHO èn il 2003 mortas 774 persunas pervi dal virus SARS.

WHO organisescha inscunter d'experts

L'organisaziun mundiala da la sanadad WHO organisescha il mardi e la mesemna in inscunter d'experts. La WHO vul uschia cuntanscher in svelt e fundà barat da las enconuschientschas davart la malsogna dal pulmun.

Las persunas dal fatg vulan en quels dus dis sa fatschentar cun terapias, las pussaivlas funtaunas dal virus e sia transmissibladad. Tema duain er esser pussaivlas vaccinaziuns. En l'ultima conferenza da pressa ha la WHO accentuà che radund 80% dals cas da la malsogna passian miaivel. Tuttina saja gist uss impurtant da cumbatter la malsogna.

Ord l'archiv da SRF:

RTR novitads 06:00