La raschun per questa decisiun na sajan betg ils eveniments en la China ma quels en auters pajais ha ditg il directur da la WHO Tedros Ghebreyesus ad ina conferenza da medias a Genevra. I na saja anc betg cler tge ch’il virus possia provocar en in stadi cun in sistem da sanadad insuffizient, uschia Ghebreyesus.

Recumandaziuns concretas

Cun proclamar il stadi d’urgenza vegnan era fatgas recumandaziuns concretas als pajais per limitar uschè bain che pussaivel la derasaziun dal virus sur ils cunfins ora.

Entant sa derasa il nov virus da Corona vinavant. Tenor las autoritads da sanadad datti passa 8’100 cas infectads en l’entir mund. Var 200 persunas èn mortas pervi da la malsogna dal pulmun. En la Svizra na datti fin ussa nagins cas confermads.

RTR novitads 21:00