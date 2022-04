Dapi passa in mais regia guerra en l'Ucraina. Plirs milliuns èn sin la fuigia e tschertgan in nov dachasa temporal. Era en il Grischun arrivan fugitivs – il mument èn radund 200 persunas da l'Ucraina en il chantun. L'uffizi da migraziun quintan cun almain 1'500 fugitivs.

Var in quart dals fugitivs ch'èn gia en il Grischun vivan en in center collectiv. Il rest, pia la maioritad ha dentant chattà ina plazza tar persunas privatas, uschia ha ditg Marcel Suter da l'uffizi da migraziun dal Grischun. Vinavant hajan els radund 700 persunas che sajan s'annunziadas per porscher agid cun metter a disposiziun enturn 1'000 letgs. Sper quai ha il chantun er reactivà vegls centers d'asil, uschia quel a Mustér e quel a Litzirüti per dar suttetg a fugitivs. Per chattar avunda persunal ha il chantun infurmà la Confederaziun ch'els avessan gugent agid da l'armada u dal servetsch civil.

Vinavant ha il chantun infurmà las vischnancas davart l'instrucziun dals uffants dals fugitivs. Ils uffants che vivan en centers colletivs, vegnan instruids en ils centers. Uffants ch'èn tar famiglias privatas van a scola en las vischnancas nua ch'els vivan actualmain.

