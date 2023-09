Mo Zinslas na tanschan betg per stgaudar

Ina interpresa sursilvana che porscha raits da chalira a distanza è la Casatec da Mustér, che porscha tranter auter ina rait a Mustér ed a Breil (Recal SA). Sco quai che Damian Sac, il possessur da l’interpresa e president da la Recal SA ha ditg sin dumonda dad RTR, derivian tut las zinslas che vegnian arsas da la regiun. Importar zinslas da l’exteriur u dad auter chantuns na saja betg necessari. Cun ils stgaudaments cun zinslas ins vegnia da porscher la gronda part da la chalira. Per cas da disturbis e revisiun ins stoppia mintgatant gidar suenter cun ieli da stgaudar. L’onn passà per exempel ins haja a Mustér duvrà radund 20’000 liters. En media saja la quota d’ieli per la producziun da chalira tar circa 1-2%, uschia Damian Sac.

Era a Vaz ins dovra ieli

Era la rait termica da Vaz che porscha chalira a distanza a Lai haja tut las zinslas che derivian da la regiun. Ins haja in contract cun ina firma da la regiun Alvra, ha ditg Fabio Simeon, il manader da la partiziun Aua e chalira da la vischnanca da Vaz. 96-98% da la chalira producida saja energia cun zinslas, per disturbis e revisiuns ins stoppia midar sin il stgaudament d’ieli. L’onn passà ins haja duvrà radund 35’000 liters ieli.

Ecologic malgrà il diever d'ieli

Ils dus exempels demussan, che senza da stgaudar na vai betg. Ma ins po dir: Pli pauc ieli ch’in stgaudament a distanza dovra e pli ecologic è quel. E pli curt ch’il viadi che las zinslas ston far è, pli ecologic po il stgaudament vegnir manà.

