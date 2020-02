Curt e cumpact:

Dus uffants d'ina famiglia taliana ch'èn en vacanzas en l'Engiadin'Ota èn infectads. Els èn actualmain en l'ospital.

A partir dad immediat èn occurenzas surregiunalas scumandadas en las regiuns Malögia, Bernina, Engiadina Bassa / Val Müstair e Mesauc – quai fin e cun ils 8 da mars 2020.

Consequenza: Il Maraton da skis engiadinais vegn annullà.

Il Chalandamarz pon las vischnancas decider da cas a cas sch'ellas vulan far. En cas da dubi recumonda il chantun d'annullar talas occurrenzas.

Il chantun ha instradà in stab che s'occupa dal virus da Corona. Tranter auter è quel responsabel per infurmar la populaziun – per exempel via www.gr.ch/coronavirus , il link avra en ina nova fanestra .

«Igl è da quintar cun dapli cas en il Grischun»

Il cusseglier guvernativ Peter Peyer ha fatg attent che la situaziun sa midia fitg svelt – i saja dentant da quintar ch'i detti il proxim temp ulteriurs cas da persunas infectadas cun il virus da Corona. Era perquai ha l'Uffizi da sanadad dal Grischun relaschà in'ordinaziun che scumonda enfin ils 8 da mars 2020 occurrenzas pli grondas en il sid dal chantun.

È il Chalandamarz in event grond e surregiunal?

Questa dumonda saja greva da rispunder, conceda Peter Peyer. En tschertas vischnancas saja il Chalandamarz in'occurrenza nua che er blers turists èn da la partida. En autras vischnauncas saja dentant in'occurrenza locala.

Decider en chaussa stoppia mintga solia vischnaunca sezza. Il chantun saja dentant en stretg contact cun las vischnancas per gidar da prender ina decisiun.

Ir a scola tut normal

Las scolas en il Grischun na sajan betg pertutgadas e vegnan manadas vinavant tut normal, ha accentuà il schef da l'Uffizi da sanadad, Rudolf Leuthold. I saja dentant scumandà ad ellas da far viadis en l’exteriur.

Per dumagnar e coordinar la situaziun ha il chantun instradà in stab ch'è tranter auter responsabel per infurmar la populaziun, per exempel cun la pagina d'internet: www.gr.ch/coronavirus, il link avra en ina nova fanestra. Plinavant fa quest stab in deposit cun provediment da mangiativas en cas che la situaziun daventass pli acuta.

Las autoritads grischunas han era accentuà dad esser en stretg contact cun il chantun Tessin ed er l'Uffizi federal da sanadad.

Infurmaziuns per la populaziun Chantun Grischun www.gr.ch/coronavirus , il link avra en ina nova fanestra

Confederaziun www.bag-coronavirus.ch , il link avra en ina nova fanestra Per tuttas dumondas datti in numer d'agid dal BAG: 058 463 00 00 (durant 24 uras) Per persunas da lingua taliana il numer dal chantun Tessin: 0800 144 144 (mintga di 07:00 - 20:00)

RTR novitads 16.00