Suenter ch’il dumber da glieud, ch'è s’infectà cun il coronavirus era puspè creschì, ha il Cussegl federal decidì, ch’ins sto purtar ina mascra da protecziun en ils meds publics. Quai vala tant per passagiers sco er per il persunal dal tren.

Nagin viadi senza mascrina

Tgi che refusa da purtar ina mascra da protecziun sto bandunar il med da traffic public sin cumond dal chau-tren u dal manischunz da l’auto da posta a la proxima staziun.

Il persunal dal tren na po percunter betg chastiar il passagier cun ina multa. Sche la persuna refusa dentant da bandunar il tren, lura po la polizia intervegnir. Quai possia lura dar ina denunzia e tut tenor ina multa da fin a 10’000 francs, communitgescha l'Uffizi federal da sanadad.

Il conductur fa buna bilantscha

Sin la ruta tranter Glion e Cuera hajan dapi la damaun be duas persunas betg gì si ina mascrina, declera il manader dil persunal da tren Andreas Mügeli. In haja emblidà sia mascra a chasa e l'auter n'haja betg savì che quest obligatori vala davent dad oz.

Il conductur ha dentant savì metter a disposiziun mascrinas a quellas persunas ed ells sajan stadas fitg cooperativas.

Legenda: Ils conducturs da la Viafier retica fan attent sin l'obligatori. RTR, Lukas Quinter

Ils pendularis en la RhB sa tegnan vid la nova regla

A la staziun da Glion para che bunamain tuts èn gia sa disads vi da la nova regla da stuair purtar ina mascrina da protecziun en il tren.

Quasi tuts portan ina:

Custs suplementars

Las mascrinas sto mintgina e mintgin organisar sezs. Quels custs pudessan esser in problem per persunas ch’èn en las stretgas. Quai avertescha l’ovra d’agid «Caritas». Ella reparta en sias butias mascras gratuitas.

Er plirs chantuns sustegnan persunas basegnusas. Il chantun Giura vul per exempel reparter mascras a persunas ch’han il dretg d’ina reducziun da las premias. Il chantun Genevra venda sez mascras pli bunmartgà per 50 raps e reparta via organisaziuns d’agid mascras a persunas basegnusas.