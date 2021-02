La banca Credit Suisse ha nudà cifras cotschnas en il davos quartal dal 2020. La perdita è tar 353 milliuns francs. L'onn avant aveva la CS fatg durant la medema perioda da temp in gudogn da var 852 milliuns francs. La raschun per la perdita sajan auts custs per cas giuridics e pervia d'ina gronda rectificaziun da la valur.

Vesì sur tut l'onn 2020 fa la banca in gudogn da 2,7 milliardas francs. Quai èn 22% pli pauc ch'il gudogn dal 2019. La dividenda da l'aczia vegn tuttina augmentada levamain. Las cifras 2020 che la Credit Suisse preschenta, èn en in pau pli bunas che spetgà dals analists.